Москва23 июн Вести.Североатлантический альянс стремится усилить давление на Россию через Калининградскую область, чтобы спровоцировать Москву на ответные действия. Такое мнение высказала сербская газета "Политика".

В публикации отмечается, что западные политики на протяжении нескольких лет предупреждают о возможном конфликте между Россией и НАТО, несмотря на оценки разведывательных служб, которые не фиксируют непосредственной военной угрозы со стороны Москвы.

Издание считает, что подобная риторика используется для оправдания роста военных расходов, ускоренной милитаризации и укрепления оборонной промышленности европейских стран. При этом отсутствие прямых агрессивных действий со стороны России вынуждает западные государства искать новые способы давления.

В качестве наиболее уязвимой точки в этом контексте издание называет Калининградскую область – российский регион, окруженный странами НАТО. В статье упоминаются меры, предпринимаемые соседними государствами, включая ограничения на транзит, развитие приграничной инфраструктуры и строительство оборонительных сооружений.

Поскольку Россия не спешит брать на себя роль, которую ей навязывают, на нее стараются надавить, чтобы потом любой ее вооруженный ответ можно было преподнести как нападение... Первое и самое уязвимое место для такого сценария – Калининградская область говорится в статье

Издание также напоминает о ранее введенных Литвой ограничениях на транзит отдельных грузов через свою территорию и о мерах Польши по укреплению границы. По мнению газеты, такие шаги усиливают напряженность вокруг российского эксклава и могут рассматриваться как элементы политики давления на Россию.