Депутат Афонин уличил НАТО в нагнетании обстановки на Балтике Депутат Афонин заявил, что НАТО нагнетает обстановку вокруг Калининграда

Москва18 авг Вести.НАТО нагнетает обстановку вокруг Калининграда и "зондирует почву". Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

Он отметил, что ранее сообщалось о разработке "каким-то отставным майором" плана нападения НАТО на Калининград.

...Конечно, скорее всего, у военного командования НАТО есть реальные планы, просто они так зондируют почву. Воинственность есть указал Афонин

По его словам, с другой стороны, у Запада есть понимание, что все равно наступит мир, и придется с Россией разговаривать.

Депутат отметил, что оппоненты также опасаются союза России с Китаем и КНДР.

Я вот недавно посмотрел интервью Илона Маска, который восхищается Китаем и говорит - в три раза выросло производство электроэнергии в Китае. ...А что такое электроэнергия? Это фактически показатель роста промышленности, да, в три раза по сравнению с Соединенными Штатами. Поэтому это очень серьезный показатель возможностей подчеркнул он

18 августа американский самолет-разведчик заметили в районе Калининградской области.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что безопасность Калининграда при угрозах обеспечат всеми возможностями РФ.