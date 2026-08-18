Американский самолет-разведчик заметили в районе Калининградской области РИА Новости: самолет-разведчик США замечен в районе Калининградской области

Москва18 авг Вести.Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершает полет в районе Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные о перемещении воздушного судна, которые проанализировало РИА Новости.

Уточняется, что самолет вылетел из аэропорта румынского города Констанца и около 10.50 мск вышел на круговую траекторию вокруг российского региона. К 12.00 мск воздушное судно продолжало движение над территорией Литвы.

Bombardier ARTEMIS II был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета для выполнения задач радиолокационной разведки. В военной конфигурации самолет получил обозначение ARTEMIS II.

Всего по заказу Пентагона были созданы две такие машины. Они предназначены, в частности, для перехвата, записи и расшифровки данных на значительном расстоянии.

В последние годы Россия неоднократно заявляла о росте военной активности НАТО вблизи своих западных границ. В альянсе расширение присутствия объясняют необходимостью сдерживания якобы потенциальной российской агрессии.