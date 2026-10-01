Американский самолет-разведчик кружит у западных рубежей России Самолет-разведчик США замечен у западной границы России

Москва1 окт Вести.Американский разведывательный самолет в четверг выполняет полет вдоль западной границы России в районе Пскова, следует из полетных данных, изученных РИА Новости.

Самолет Bombardier ARTEMIS II находится в воздушном пространстве Эстонии и Латвии примерно в 115 километрах от российской границы. По данным на 12.55 мск, борт проходит второй круг по этому маршруту.

Самолет базируется на авиабазе "Михаил Когэлничану" в Румынии. Он был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета для задач радиолокационной разведки и в военной версии получил обозначение ARTEMIS II.

Этот борт регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области, а также над Черным морем вдоль Крыма и других южных регионов России.

В минувший понедельник американский самолет-разведчик был замечен над Черным морем.