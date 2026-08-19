Самолет-разведчик США более шести часов летает над Черным морем Американский самолет-разведчик более шести часов патрулирует Черное море

Москва19 авг Вести.Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II более шести часов патрулирует воздушное пространство над Черным морем южнее Крыма, следует из полетных данных, проанализированных РИА Новости.

Самолет вылетел около 8.45 мск с авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии, где базируется, и примерно через 25 минут вышел на траекторию патрулирования. Примерно через час борт достиг восточной части Черного моря, находясь в 140 километрах от грузинского города Поти, после чего развернулся и начал совершать круговые облёты по заданному маршруту.

К 15.15 мск ARTEMIS II находился в восточной части Черного моря, выполняя очередной круг. За время патрулирования самолет один раз заходил в воздушное пространство Румынии.

Днем ранее этот же борт патрулировал в районе Калининградской области, пролетая над территориями Польши и Литвы. При этом самолет не приближался к российским границам ближе чем на 50 километров.

Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II представляет собой переоборудованный компанией Leidos бизнес-джет. Самолет получил специальное оборудование для выполнения задач радиолокационной разведки.

В последние годы Россия неоднократно заявляла о росте активности НАТО у своих западных границ. В альянсе называют наращивание присутствия в Европе мерами по "сдерживанию российской агрессии".