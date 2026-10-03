Москва3 окт Вести.Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершает полет над Черным морем, следует из данных сервиса ADS-B Exchange, с которыми ознакомилась ИС "Вести".

Согласно сведениям сервиса, борт вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" примерно в 08.40 мск и двигался на восток над водами Черного моря.

Самолет представляет собой переоборудованный американской компанией Leidos бизнес-джет Bombardier Challenger 650, адаптированный под задачи радиолокационной разведки и получивший в военной модификации название ARTEMIS II. Такие борты принадлежат компании Lasai Aviation LLC – подрядчику Армии США – и регулярно летают вокруг Калининградской области, а также над Черным морем вдоль Крыма и южных регионов России.

Ранее такой же разведывательный борт обнаружили над Черным морем 1 октября.