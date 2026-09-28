Американский самолет-разведчик замечен над Черным морем Самолет-разведчик США замечен над Черным морем

Москва28 сен Вести.Утром в понедельник, 28 сентября, самолет-разведчик США Bombardier ARTEMIS II совершает полет над Черным морем. Такую информацию распространило агентство РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

В материале сказано, что самолет вылетел из Румынии примерно в 8​​​.41 по московскому времени. По состоянию на 9.17, самолет-разведчик находился над водами Черного моря.

Агентство уточнило, что конечный пункт маршрута самолета неизвестен.

26 сентября агентство также сообщало, что Bombardier ARTEMIS II кружил над Черным морем.