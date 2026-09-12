Bombardier Artemis II второй раз за сентябрь заметили над Черным морем

Диспетчеры сообщили о разведывательном полете НАТО над Черным морем Bombardier Artemis II второй раз за сентябрь заметили над Черным морем

Москва12 сен Вести.Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II второй раз с начала сентября совершил полет над нейтральными водами в южной части Черного моря. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По словам собеседника агентства, борт курсировал над акваторией с запада на восток и обратно. Он отметил, что полеты самолета по выходным происходят редко, поскольку обычно разведывательный борт работает в будние дни.

Полет самолета Bombardier Artemis II, принадлежащего НАТО, второй раз с начала месяца зафиксирован над нейтральными водами в южной части акватории Черного моря сказал источник

Самолет вылетел с аэродрома базирования в румынской Констанце, после чего вышел над нейтральными водами через контрольную точку BINBI на границе сектора, который находится под управлением румынских диспетчеров. Борт находился на высоте около 9,5 км и, как утверждает источник, не заходил в воздушное пространство прибрежных государств.

Предыдущий полет Artemis II над Черным морем состоялся 10 сентября и продолжался более 6 часов. Источник также напомнил, что минувшим летом самолет установил своеобразный рекорд, проведя над акваторией более 9 часов.

Помимо Черного моря, Bombardier Artemis II обычно выполняет полеты над странами Прибалтики, а также периодически совершает круговые маршруты вокруг Калининградской области. Для этих операций самолет использует воздушное пространство Польши и Литвы и районы над нейтральными водами Балтийского моря.