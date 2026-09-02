ТАСС: самолет-разведчик НАТО второй день фиксируют в районе Балтийского моря

Самолет-разведчик НАТО снова зафиксировали в районе Балтийского моря ТАСС: самолет-разведчик НАТО второй день фиксируют в районе Балтийского моря

Москва2 сен Вести.Полеты самолета-разведчика НАТО Bombardier Artemis II второй день подряд фиксируют в районе Балтийского моря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах ЕС.

Сегодня он (Bombardier Artemis II. — Прим. ред.) летает вокруг Калининградской области, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также сектора над нейтральными водами Балтики цитирует агентство своего собеседника

Он также добавил, что самолет-разведчик прилетел с аэродрома в румынской Констанце, где базируется постоянно. В настоящее время воздушное судно курсирует на высоте около 11 км, указали в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Для полета Bombardier Artemis II использует определенные для гражданской авиации коридоры, следует из материала.

Накануне, по словам собеседника агентства, самолет курсировал над Литвой, Латвией и Эстонией, разворачиваясь в районе побережья Финского залива. Борт не подходил к границам России и Белоруссии.

В конце августа самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) США Gulfstream EA-37B Compass Call II два раза в течение одной недели заметили в районе Балтийского моря недалеко от Калининградской области.