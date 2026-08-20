Самолет радиоэлектронной борьбы США снова летает у границ Калининграда ТАСС: самолет РЭБ США вновь летает у границ Калининградской области

Москва20 авг Вести.Самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) США второй раз с начала текущей недели замечен в районе Балтийского моря недалеко от Калининградской области. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза (ЕС).

Самолет Gulfstream EA-37B Compass Call II вновь кружит в воздушном пространстве Польши в районе побережья Балтийского моря недалеко от Калининградской области сказал он

Собеседник агентства отметил, что в полете его также сопровождает принадлежащий Североатлантическому альянсу самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry. Уточняется, что зарегистрированный в Люксембурге борт прилетел в Польшу с немецкой военной базы Гайленкирхен.

Ранее подобная активность разведывательных самолетов вблизи российских границ отмечалась 18 августа, о чем сообщал ТАСС источник в авиадиспетчерских службах. Позже газета Die Welt писала, что в тот день вблизи Калининградской области были замечены разведывательные самолеты и истребители стран НАТО.

В последние годы Россия неоднократно заявляла о росте военной активности НАТО вблизи своих западных границ. В альянсе расширение присутствия объясняют необходимостью сдерживания якобы потенциальной российской агрессии.