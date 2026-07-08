США вновь ведут авиаразведку у границ Калининградской области Самолет-разведчик США Artemis II опять ведет разведку вокруг Калининграда

Москва8 июл Вести.Американский разведывательный самолет Bombardier Artemis II вновь осуществляет разведывательный полет вблизи границ Калининградской области с литовской и польской сторон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервисов отслеживания воздушных судов.

Согласно изученной агентством информации, борт поднялся в воздух с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану", проследовал над государствами НАТО до северной части Польши, а затем начал курсировать над Литвой, Польшей и водами Балтийского моря в районе Калининграда. К 13.30 самолет вновь зашел на очередной круг над литовской территорией.

Ранее этот же самолет выполнял разведку около Калининградской области во вторник. Bombardier Artemis II на регулярной основе летает вдоль западных рубежей России и над Черноморским регионом.

Данный борт был переделан американской фирмой Leidos из бизнес-джета для задач радиолокационной разведки. В военном исполнении он получил обозначение Artemis II.

В последние годы российская сторона фиксирует небывалую активность НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает инициативы, характеризуя это как "сдерживание российской агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность увеличением военного присутствия блока в Европе.