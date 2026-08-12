Самолет-разведчик НАТО почти два часа кружит над Черным морем ТАСС: самолет-разведчик НАТО заметили над Черным морем

Москва12 авг Вести.Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II почти два часа выполняет полет над нейтральными водами в южной части Черного моря. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Европейского союза.

По его словам, воздушное судно вылетело с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце и совершает полеты с запада на восток и обратно.

Борт Bombardier Artemis II почти два часа курсирует над нейтральными водами в южной части акватории Черного моря, высота полета составляет свыше 9,5 км сказал источник

Собеседник агентства отметил, что самолет не использует установленные для гражданской авиации воздушные коридоры, однако не входит в воздушное пространство прибрежных государств.

По данным источника, с начала августа Bombardier Artemis II несколько раз появлялся над Черным морем. В одном из полетов самолет провел в воздухе почти девять часов.

Кроме того, в августе этот борт фиксировали над странами Прибалтики и эстонским побережьем Финского залива. Также самолет выполнял полеты вокруг Калининградской области, используя воздушное пространство Польши и Литвы и нейтральные воды Балтийского моря.