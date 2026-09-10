Самолет НАТО кружит над Черным морем уже около шести часов Самолет-разведчик НАТО впервые с начала сентября заметили над Черным морем

Москва10 сен Вести.Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II впервые с начала сентября появился над нейтральными водами Черного моря. Он продолжает полет уже около шести часов, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Самолет постоянно базируется в румынской Констанце и совершает полеты практически каждый день. В начале сентября он выполнял задачи в районе стран Прибалтики, в том числе несколько раз проходил вблизи Калининградской области.

Первый раз с начала сентября он замечен над южной частью акватории Черного моря, вдоль которой он движется с запада на восток и обратно рассказал собеседник агентства

По словам информатора, Bombardier Artemis II сейчас находится на высоте более 10,5 км и не использует воздушные коридоры гражданской авиации. За пределы воздушного пространства за исключением Румынии самолет не выходит, при этом разворачивается над территорией страны, в том числе в непосредственной близости от украинской границы.

Ранее стало известно, что разведывательный беспилотник НАТО потерял связь с базой над Черным морем. До инцидента транспондер беспилотника фиксировался в воздушном пространстве над Болгарией.