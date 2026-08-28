Москва28 авгВести.Разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4D Phoenix столкнулся с нештатной ситуацией во время полета над Черным морем.
Дрон с позывным MAGMA 10 передал код 7600, который указывает на потерю двусторонней радиосвязи с наземной станцией. После этого аппарат некоторое время выполнял круговые маневры над нейтральными водами, сообщил Telegram-канал SHOT.
Незадолго до инцидента транспондер беспилотника фиксировался в воздушном пространстве над Болгарией. Предположительно, RQ-4D вылетел с расположенной на Сицилии военно-морской авиабазы НАТО.
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