Американский разведчик девять часов летал над Черным морем у границ России Американский самолет разведки 9 часов кружил у России над Черным морем

Москва10 сен Вести.Девять часов провел в воздухе над Черным морем американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Он вылетел с авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии, а затем облетел южные границы европейской части России.

Полет американского разведывательного самолета проходил примерно в ста километрах от российского побережья, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные систем слежения за воздушным пространством. Самолет на третьем круге прошел вдоль берегов Крыма, южных российских регионов и Абхазии, а затем пошел на посадку в Румынии.

В четверг его маршрут отличается от обычного: один раз он вернулся, приблизившись к территории Румынии, чтобы там развернуться и пройти вдоль юго-западной части Крыма сделало вывод агентство

Большая часть полета проходила на высоте 10,5 километра.

Выполнявший разведывательные полеты самолет под нужды радиолокационной разведки переоборудован американской компанией Leidos. Страны НАТО в последнее время нарастили свое военное присутствие у российских границ, а также активизировали проведение разведывательных миссий.

На этой неделе разведку над Баренцевым морем несколько раз проводил американский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint.