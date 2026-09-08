Над Баренцевым морем пропал с радаров американский самолет-разведчик Над Баренцевым морем с радаров исчез американский Boeing RC-135W Rivet Joint

Москва8 сен Вести.Американский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint пропал с радаров над Баренцевым морем. Это произошло 8 сентября во время патрулирования морской акватории к северу от Мурманска, сообщает РИА Новости.

Воздушный разведчик ВВС США вылетел с британской базы Милденхолл. Он сделал несколько кругов над Норвегией, а затем направился в сторону России. Через 21 минуту полета над нейтральными водами Баренцева моря самолет пропал с радаров. Вероятно, экипаж стратегического разведывательного самолета военно-воздушных сил Соединенных Штатов отключил обеспечивающие геолокацию трекеры.

Конечная цель полета американского стратегического разведчика не указывается.

7 сентября этот самолет уже был замечен в данном районе в сопровождении самолета-заправщика. Разведывательный борт развернулся в нескольких сотнях километров от границы Норвегии и России, а через три часа вернулся на британскую базу. Днем ранее разведывательный полет над акваторией Баренцева моря выполнял патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил (ВМС) США Boeing P-8A Poseidon. Самолеты-разведчики очень часто отключают транспондеры, не пересекая при этом коридоры, отведенные для гражданской авиации и не заходя в воздушное пространство прибрежных государств.