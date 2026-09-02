Самолет-разведчик США исчез с радаров после патрулирования у берегов России Американский Boеing RC-135W пропал с радаров в районе Баренцева моря

Москва2 сен Вести.Американский разведывательный самолет пропал с радаров после патрулирования Баренцева моря. Об этом стало известно из данных мониторингового сервиса Flightradar24.

Самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint поднялся в воздух с базы ВВС Великобритании в Милденхолле около 12:30 по московскому времени, взяв курс на север. К 15:50 он достиг Баренцева моря, пролетев неподалеку от норвежского побережья. Спустя почти час, в 16:40, самолет перестал отображаться на радарах - он находился тогда примерно в 400 километрах к северу от российских границ.

Не исключается, что исчезновение с радаров произошло из-за выключения системы геопозиционирования. Маршрут полета при этом в открытых трекинговых сервисах не фиксируется.