Пакистанский грузовой самолет Boeing 737 пропал над Аравийским морем Грузовой самолет пакистанской авиакомпании пропал с радаров над Аравийским морем

Москва8 июл Вести.Грузовой самолет Boeing 737-400, принадлежащий пакистанской авиакомпании K2 Airways, исчез с радаров над Аравийским морем, сообщает издание Dawn.

На борту находились пять членов экипажа. Самолет выполнял рейс из Шарджи в Карачи и пропал с радаров примерно в 300 км к западу от Карачи.

Во время полета командир воздушного судна доложил о неполадках с навигационной системой и обратился за помощью в центр управления воздушным движением.

Сведения о дальнейшей судьбе самолета и экипажа пока не поступали.