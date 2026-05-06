Летевший из Сеула в Цюрих самолет SWISS подал сигнал бедствия над Казахстаном

Швейцарский самолет подал сигнал бедствия над озером Балхаш Летевший из Сеула в Цюрих самолет SWISS подал сигнал бедствия над Казахстаном

Москва6 мая Вести.Пассажирский самолет Airbus A350 авиакомпании SWISS, следовавший рейсом из Сеула в Цюрих, передал аварийный сигнал в небе над казахстанским озером Балхаш. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Flightradar24.

Воздушное судно на высоте около 11 600 метров активировало код 7700 и было перенаправлено в аэропорт Алматы.

По данным казахстанских СМИ, лайнер благополучно приземлился примерно в 12.50 по местному времени и самостоятельно зарулил на стоянку. Комитет гражданской авиации Казахстана официальных комментариев пока не давал.

Код 7700 — универсальный транспондерный код, который пилоты включают при возникновении любой чрезвычайной ситуации на борту. Он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.

SWISS — крупнейшая авиакомпания Швейцарии, выполняющая регулярные рейсы по Европе, Северной и Южной Америке, Африке и Азии. Авиасудно, подавшее сигнал бедствия, выполняло рейс из из Сеула (Южная Корея) в Цюрих (Швейцария);

Накануне в бразильском городе Белу-Оризонти в жилой дом врезался одномоторный самолет. На борту находились пассажиры.