Москва4 маяВести.В бразильском городе Белу-Оризонти одномоторный самолет с пассажирами на борту потерпел крушение – врезался в жилой дом. Об этом сообщил телеканал CNN Brazil.
Момент крушения попал на видео. Самолет врезался в стену многоквартирного дома. Уточняется, что на борту были пять человек. Оба пилота погибли, три пассажира получили серьезные ранения, их доставили в больницу.
По сообщениям, пилот, по всей видимости, пытался избежать столкновения со школой, прежде чем врезался в зданиеговорится в тексте телеканала
Самолет вылетел из аэропорта Пампулья, что в Белу-Оризонти. Пилот сообщал диспетчеру о сложностях при взлете. Причины крушения еще не установлены, ведется расследование.