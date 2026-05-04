Падение самолета в бразильском городе Белу-Оризонти сняли на видео Одномоторный самолет в Бразилии врезался в жилой дом

Москва4 мая Вести.В бразильском городе Белу-Оризонти одномоторный самолет с пассажирами на борту потерпел крушение – врезался в жилой дом. Об этом сообщил телеканал CNN Brazil.

Момент крушения попал на видео. Самолет врезался в стену многоквартирного дома. Уточняется, что на борту были пять человек. Оба пилота погибли, три пассажира получили серьезные ранения, их доставили в больницу.

По сообщениям, пилот, по всей видимости, пытался избежать столкновения со школой, прежде чем врезался в здание говорится в тексте телеканала

Самолет вылетел из аэропорта Пампулья, что в Белу-Оризонти. Пилот сообщал диспетчеру о сложностях при взлете. Причины крушения еще не установлены, ведется расследование.