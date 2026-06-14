CNN: певец Оливер Три погиб при столкновении двух вертолетов в Бразилии

Американский певец Оливер Три погиб при столкновении двух вертолетов в Бразилии CNN: певец Оливер Три погиб при столкновении двух вертолетов в Бразилии

Москва14 июн Вести.Американский певец Оливер Три стал одной из жертв крушения двух вертолетов в Бразилии. Всего в авиакатастрофе погибли шесть человек, сообщает CNN со ссылкой на гражданскую полицию Рио-де-Жанейро.

Трагедия произошла в районе Рекрейо-дус-Бандейрантес, который находится на юго-западе Рио-де-Жанейро. Из шести погибших пятеро находились в одном вертолете, а во втором летел только пилот.

У Оливера Три почти 20 миллионов подписчиков в соцсетях. Он оказался в Рио-де-Жанейро во время мирового турне. 6 июня музыкант выступил в Сан-Паулу, а 13 июля у него был запланирован первый концерт европейской части тура — в португальском Лиссабоне.

На платформе Spotify у артиста более 11 миллионов ежемесячных слушателей, а его треки набрали свыше 700 миллионов прослушиваний. Его последняя публикации в соцсети Instagram (запрещена в РФ) датирована 13 июня - он выложил историю из студии с другими известными музыкантами.

По данным CNN, еще одной жертвой катастрофы стал аргентинский ютубер Гаспар Прим, известный как Гаспи. У него почти 7,5 миллиона подписчиков в соцсетях. Он также находился на борту вместе с американским певцом.