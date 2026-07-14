В Бразилии известная певица погибла в ДТП по пути на концерт

В Бразилии известная певица попала в смертельную аварию по дороге на концерт В Бразилии известная певица погибла в ДТП по пути на концерт

Москва14 июл Вести.В Бразилии известная певица Джессика Коста попала в смертельное ДТП. Об этом сообщает портал Need To Know.

Ночью 11 июля 32-летняя певица попала в аварию недалеко от города Тимон в штате Мараньян. Вечером после концерта в городе Терезина она направлялась на следующее выступление в Кашиас. В машину певицы врезался пикап с выключенными фарами. Водитель скрылся с места происшествия. Коста и ее спутник получили тяжелые травмы. Медикам не удалось их спасти.

Певица начала музыкальную карьеру в 2024 году и считалась восходящей звездой. Она выступала в клубах, ресторанах и на крупных местных фестивалях. На ее страницы в социальных сетях было подписано несколько тысяч человек.

Поклонники и коллеги Косты назвали ее гибель большой утратой и серьезным ударом для музыкальной сцены штата Пиауи.