Американскую 21-летнюю тиктокершу из США застрелили в Lamborghini CBS: 21-летнюю тиктокершу из США DreamDoll Brii застрелили в Lamborghini

Москва7 июл Вести.Американскую блогершу Брианну Джонсон, известную под псевдонимом DreamDoll Brii, застрелили в салоне автомобиля Lamborghini во Флориде. Неизвестный из проезжающей рядом машины открыл огонь по 21-летней жертве, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, Джонсон, чей аккаунт в соцсети TikTok насчитывает свыше 400 тысяч подписчиков, стала одной из жертв огнестрельных ранений в минувшие праздничные в США выходные.

Инцидент произошел рано утром 5 июля в городе Мирамар, когда 21-летняя девушка ехала в Lamborghini вместе с двумя мужчинами. Как сообщается, к ним "с водительской стороны пристроился белый седан, из которого открыли огонь".

Местные рассказали журналистам, что спутали звуки выстрелов с салютом, поскольку страна в это время отмечала День независимости США.

Как отмечается, оба спутника погибшей получили тяжелые ранения и были доставлены в медучреждение в критическом состоянии.

Ранее неправительственная организация Gun Violence Archive подсчитала, что за три дня празднования 250-й годовщины Соединенных Штатов в стране были застрелены не менее 100 человек, еще 340 получили ранения.