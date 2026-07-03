Жителя Техаса обвинили в убийстве за смертельное ДТП с Tesla на автопилоте

В США водителя Tesla на автопилоте обвинили в смертельном ДТП Жителя Техаса обвинили в убийстве за смертельное ДТП с Tesla на автопилоте

Москва3 июл Вести.44-летнему Майклу Дэвиду Батлеру в Техасе предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве после ДТП. В аварии с участием Батлера погибла 76-летняя Кэти Марта Авила.

Дэвид Батлер 19 июня врезался на электромобиле Tesla Model 3 в жилой дом, сообщает Reuters. Электрокар въехал в гостиную, где сбил владелицу дома. Женщину эвакуировали с места происшествия на вертолете, но позже она умерла в больнице.

Водитель электромобиля вез заказ с платформы DoorDash. Он заявил полиции, что автомобиль двигался в режиме Full Self-Driving (FSD). Медикам он позже рассказал, что машина была на автопилоте. Во время поездки он решил переключить музыку на сенсорном экране, но затем потерял сознание.

Кстати, оба режима движения электромобиля не считаются полностью автономными. Они требуют от водителя постоянного внимания.

Ранее русский хакер GreenTheOnly помог привлечь Tesla к ответственности к суду за смертельное ДТП. Он доказал, что авария автомобиля с включенной функцией автопилота произошла из-за уязвимости программного обеспечения электромобиля. Это привело к аварии, в которой погибла находящаяся за рулем машины девушка. Компанию Tesla обязали выплатить родственникам погибшей и пострадавшему пассажиру 243 миллиона долларов.