Полиция возбудил дело по факту смертельного ДТП с Tesla в Ленобласти

По факту ДТП с Tesla в Ленобласти возбудили дело Полиция возбудил дело по факту смертельного ДТП с Tesla в Ленобласти

Москва16 авг Вести.В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту аварии с участием Tesla и Nissan, в которой погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло днем 15 августа на 7-м километре автодороги Всеволожск – Кирпичный завод. Полиция установила, что 77-летняя женщина-водитель японской иномарки не предоставила преимущество Tesla при выезде со второстепенной дороги.

В результате аварии водитель японского автомобиля, а также неустановленный пассажир скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Tesla был госпитализирован. говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.