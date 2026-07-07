Дело возбудили после гибели двух человек на трассе в Подмосковье

После гибели в ДТП двух женщин в подмосковной Истре возбуждено дело Дело возбудили после гибели двух человек на трассе в Подмосковье

Москва7 июл Вести.Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в Подмосковье, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

ЧП произошло после полудня во вторник, 7 июля, на трассе М-9 "Балтия" в городском округе Истра.

По предварительной информации, водитель 1984 г.р., управляя грузовой автомашиной марки MAN, совершил попутное столкновение с легковым автомобилем марки Volkswagen говорится в заявлении ведомства в MAX

После удара легковую машину выбросило за пределы проезжей части.

Жертвами ДТП стали два человека: женщина-водитель 1974 года рождения и ее 73-летняя пассажирка.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.