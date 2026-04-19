Москва19 апрВести.На трассе М-9 "Балтия" в подмосковной Истре столкнулись две "Газели", ехавшие в сторону Москвы. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, сообщили в Telegram-канале ГКУ МО "Мособлпожспас".
Спасатели оперативно извлекли из кабин пострадавших водителей 1972 и 1989 годов рождения и передали их врачам.
(Спасатели – Прим. ред.) отключили аккумуляторы поврежденных автомобилей, чтобы избежать возгоранияотмечается в сообщении
Мужчины доставлены в больницу.