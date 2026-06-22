В Истре произошло ДТП с двумя грузовиками и пятью легковыми авто, погиб водитель

Водитель грузовика погиб в массовом ДТП с семью машинами в Истре В Истре произошло ДТП с двумя грузовиками и пятью легковыми авто, погиб водитель

Москва22 июн Вести.В Истре произошло массовое ДТП, участниками которого стали семь автомобилей. Один человек погиб, сообщила в MAX прокуратура Московской области.

По данным ведомства, на 59-м километре трассы М-9 "Балтия" в районе деревни Давыдковское два грузовика врезались друг в друга.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля столкнулся с другим грузовиком, следовавшим в попутном направлении говорится в сообщении

Затем произошло столкновение еще пяти легковых автомобилей, чьи водители ожидали возможности проехать после первой аварии. В итоге, по данным прокуратуры, водитель одного из грузовиков погиб, еще несколько человек – женщина-водитель легковушки и двое несовершеннолетних пассажиров – пострадали.

Подмосковная полиция сообщила в MAX, что пострадавших четверо, и один из них – пятилетний ребенок.