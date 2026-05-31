Мужчина погиб в ДТП с фурой и четырьмя грузовиками на переезде в Электростали

Москва31 мая Вести.В подмосковной Электростали водитель фуры столкнулся с четырьмя другими грузовиками. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по Московской области.

Авария произошла на 117 км автодороги А-107 ММК около 19.10.

По предварительной информации, мужчина, управляя грузовой автомашиной, допустил столкновение с четырьмя грузовыми автомобилями, которые остановились перед железнодорожным переездом в попутном направлении говорится в сообщении МВД

Водитель одной из машин погиб на месте. Находившийся в том же автомобиле пассажир пострадал, его состояние уточняется.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.