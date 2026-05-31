Москва31 маяВести.В подмосковной Электростали водитель фуры столкнулся с четырьмя другими грузовиками. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по Московской области.
Авария произошла на 117 км автодороги А-107 ММК около 19.10.
По предварительной информации, мужчина, управляя грузовой автомашиной, допустил столкновение с четырьмя грузовыми автомобилями, которые остановились перед железнодорожным переездом в попутном направленииговорится в сообщении МВД
Водитель одной из машин погиб на месте. Находившийся в том же автомобиле пассажир пострадал, его состояние уточняется.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.