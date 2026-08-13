Человек погиб, 3 взрослых и 2 детей пострадали в ДТП с грузовиком под Воронежем

Один человек погиб, еще 5 пострадали в ДТП с грузовиком в Воронежской области Человек погиб, 3 взрослых и 2 детей пострадали в ДТП с грузовиком под Воронежем

Москва13 авг Вести.Один человек погиб, еще пятеро, среди которых 2 детей, пострадали при столкновении грузовика с легковушкой в Воронежской области. Об этом сообщило региональное МВД.

Трагедия произошла утром 13 августа на 62-м км автодороги "Курск-Борисоглебск- Панино-Эртиль". Предварительно, 42-летний водитель Geely не уступил дорогу грузовику SHACMAN, под управлением 37-летнего мужчины, двигавшегося по главной дороге, и допустил с ним столкновение.

В результате ДТП 38-летняя пассажирка большегруза от полученных травм скончалась на месте ... Водители обоих транспортных средств, а также пассажиры легкового автомобиля, женщина 38 лет и две девочки 12 и 4 лет, получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На месте автоаварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.