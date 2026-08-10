В Ростовской области произошло ДТП с участием грузовика, один человек погиб

Житель Ростовской области погиб при столкновении с грузовиком В Ростовской области произошло ДТП с участием грузовика, один человек погиб

Москва10 авг Вести.В городе Гуково Ростовской области произошло ДТП с участием грузовика "Урал 43206" и водителя средства индивидуальной мобильности. Один человек погиб, сообщает ГАИ по региону.

Смертельное столкновение случилось 10 августа на улице Осипенко. Согласно предварительным сведениям, мужчина, управлявший СИМ, выехал на встречную полосу и попал под тяжелогруз.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель СИМ погиб на месте написано в канале ГАИ в Telegram

В настоящее время ведется установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся следственные мероприятия.