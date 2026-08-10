Москва10 авгВести.В городе Гуково Ростовской области произошло ДТП с участием грузовика "Урал 43206" и водителя средства индивидуальной мобильности. Один человек погиб, сообщает ГАИ по региону.
Смертельное столкновение случилось 10 августа на улице Осипенко. Согласно предварительным сведениям, мужчина, управлявший СИМ, выехал на встречную полосу и попал под тяжелогруз.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель СИМ погиб на местенаписано в канале ГАИ в Telegram
В настоящее время ведется установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся следственные мероприятия.