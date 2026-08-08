В столкновении грузовиков на Урале один человек погиб и один травмирован

Один человек погиб и один пострадал в столкновении грузовиков на Урале В столкновении грузовиков на Урале один человек погиб и один травмирован

Москва8 авг Вести.Вечером 7 августа на 71 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло ДТП с участием двух грузовиков, в котором один человек погиб и один пострадал, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области в MAX.

Предварительно установлено, что следовавший со стороны Чусовского тракта водитель грузового автомобиля "Валдай" не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего попутного автомобиля FAW и столкнулся с ним.

В результате дорожного происшествия 36-летний пассажир автомобиля "Валдай" от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи говорится в публикации

Водитель этого грузовика с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Оба мужчины – из Липецка.

Автомобилем FAW управлял 32-летний местный житель со стажем вождения 14 лет. Процедура освидетельствования на состояние опьянения показала, что он был трезв.

По факту ДТП назначено проведение расследования, проинформировала областная Госавтоинспекция.