Человек погиб, пятеро пострадали в аварии с двумя микроавтобусами под Златоустом

Москва22 мая Вести.Один человек погиб, пятеро пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов на трассе М-5 "Урал" в Златоустовском городском округе, сообщил центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области на официальном сайте.

Сообщение о ДТП поступило в 06.25 по местному времени (04.25 мск). На 1739 км ФАД М-5 "Урал" микроавтобус Mercedes с пятью людьми в салоне и грузопассажирская "Газель" с тремя гражданами столкнулись в лоб.

В результате ДТП погиб 1 человек, травмированы 5 человек, направлены на осмотр в ГБ г. Златоуста, в сознании, состояние уточняется написали в пресс-службе

Движение на трассе ограничено не было.