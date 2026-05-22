Москва22 мая Вести.В Челябинской области до 8 выросло число пострадавших в ДТП с микроавтобусом, в котором ехала пермская баскетбольная команда "Бионорд Про". Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Предварительно, утром 22 мая на 1740-м км трассы М-5 "Урал" вблизи города Златоуст водитель микроавтобуса Mercedes, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузопассажирской "Газелью". В результате ДТП водитель микроавтобуса, в котором находились игроки, погиб.

В результате аварии пострадали 8 человек… Один из сопровождающих команды, получивший травмы средней степени тяжести, был доставлен в больницу Златоуста и прооперирован. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь... После стабилизации состояния … будет решаться вопрос о его транспортировке написал Текслер в своем канале в мессенджере MAX

Другим членам команды, пострадавшим в аварии, была оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Также оказывается помощь пострадавшим из второго попавшего в ДТП автомобиля.

Сегодня, 22 мая, спортсмены и их сопровождающие планируют выехать в Пермь поездом.

По факту ДТП Следственный комитет (СК) по Челябинской области возбудил уголовное дело.