Москва22 маяВести.В микроавтобусе, который попал в ДТП в Челябинской области, ехала пермская баскетбольная команда "Бионорд Про". Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Предварительно, утром 22 мая на 1740-м км трассы М-5 "Урал" вблизи города Златоуст водитель микроавтобуса Mercedes, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузопассажирской "Газелью".
В Челябинской области произошло ДТП с участием пермской баскетбольной команды "Бионорд Про". Ребята возвращались с соревнований по баскетболу 3х3написал Махонин в своем канале в мессенджере MAX
В результате ДТП водитель микроавтобуса, в котором находились игроки, погиб. Одного из сопровождающих команды прооперировали в больнице Златоуста, остальные игроки с ушибами и легкими травмами были доставлены в медучреждение для оказания медпомощи.
В настоящее время спортсмены уже находятся в гостинице. Сегодня, 22 мая, они на поезде выезжают в Пермь.
По факту ДТП Следственный комитет (СК) по Челябинской области возбудил уголовное дело.