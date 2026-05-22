В автобусе, попавшем в ДТП под Челябинском, ехала пермская баскетбольная команда

Москва22 мая Вести.В микроавтобусе, который попал в ДТП в Челябинской области, ехала пермская баскетбольная команда "Бионорд Про". Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Предварительно, утром 22 мая на 1740-м км трассы М-5 "Урал" вблизи города Златоуст водитель микроавтобуса Mercedes, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузопассажирской "Газелью".

В Челябинской области произошло ДТП с участием пермской баскетбольной команды "Бионорд Про". Ребята возвращались с соревнований по баскетболу 3х3 написал Махонин в своем канале в мессенджере MAX

В результате ДТП водитель микроавтобуса, в котором находились игроки, погиб. Одного из сопровождающих команды прооперировали в больнице Златоуста, остальные игроки с ушибами и легкими травмами были доставлены в медучреждение для оказания медпомощи.

В настоящее время спортсмены уже находятся в гостинице. Сегодня, 22 мая, они на поезде выезжают в Пермь.

По факту ДТП Следственный комитет (СК) по Челябинской области возбудил уголовное дело.