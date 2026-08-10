В Ростовской области водителя грузовика будут судить за гибель велосипедиста

На Дону водителя грузовика осудят за смертельный наезд на велосипедиста В Ростовской области водителя грузовика будут судить за гибель велосипедиста

Москва10 авг Вести.В Ростовской области прокуратура Мартыновского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП. Как передает региональное ведомство в MAX, 55-летний местный житель обвиняется в нарушении ПДД, приведшему к гибели человека.

По материалам следствия, в июне 2025 года в поселке Зеленолугском фигурант за рулем грузового автомобиля выезжал с второстепенной дороги и столкнулся с электровелосипедом.

От полученных травм его водитель погиб на месте происшествия говорится в сообщении

Уголовное дело направлено в суд.