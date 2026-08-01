Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Башкирии

В Башкирии грузовик насмерть сбил велосипедиста Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Башкирии

Москва1 авг Вести.Утром, 1 августа, на автодороге Уфа — Оренбург произошло ДТП с участием грузовика и велосипеда, об этом в мессенджере МАХ сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

На 36 км автодороги Уфа – Оренбург (5 км до деревни Старомусино), 44-летний водитель грузового автомобиля "Даф", допустил наезд на велосипедиста, движущегося во встречном направлении по обочине говорится в сообщении

По словам очевидцев, велосипедист внезапно выехал с обочины на проезжую часть прямо перед движущимся грузовиком. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП уточняются.