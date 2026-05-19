На Кубани 8-летний велосипедист умер в больнице после наезда на него "Камаза"

Москва19 мая Вести.В поселке Индустриальный Краснодарского края 8-летний велосипедист умер в больнице после наезда на него "Камаза". Об этом сообщило региональное УМВД России.

Трагедия произошла 18 мая около 17.50 мск на пересечении улиц Ивовая и Фанагорийская. 28-летний водитель грузовика двигаясь на нерегулируемом перекрестке при повороте направо допустил наезд на 8-летнего велосипедиста, который двигался по тротуарной дорожке.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все обстоятельства.