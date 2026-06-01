Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП с 5 грузовиками в Электростали

Москва1 июн Вести.В подмосковной Электростали полицейские возбудили уголовное дело после ДТП с 5 грузовиками, в котором погиб пассажир одного из транспортных средств. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла 31 мая в 19.10 мск на 117-м км автодороги А-107 ММК. Предварительно, водитель фуры допустил столкновение с 4 грузовиками, которые остановились перед железнодорожным переездом в попутном направлении. В результате ДТП на месте погиб мужчина 1999 г.р. — пассажир одной из машин.

Возбуждено уголовное дело по … ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уточняются все обстоятельства.