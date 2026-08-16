В Ленобласти возбудили дело после массового ДТП с одним погибшим

Дело возбуждено после массового ДТП с одним погибшим в Ленобласти В Ленобласти возбудили дело после массового ДТП с одним погибшим

Москва16 авг Вести.В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии с участием "Газели" – в ДТП погиб один человек и еще пострадал. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Дорожный инцидент произошел утром 15 августа на 52-м километре КАД в Пушкинском районе.

В результате ДТП водитель, а также пассажир автомобиля "Газель" скончались на месте происшествия, еще один участник аварии в тяжелом состоянии госпитализирован говорится в сообщении

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.