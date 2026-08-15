Москва15 авгВести.Утром 15 августа на КАД на юге Санкт-Петербурга произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей. Подробности сообщает региональное ГУ МВД.
По предварительным данным, авария произошла в 9.22 на 52 км автодороги КАД.
В результате ДТП водитель, а также пассажир автомобиля "Газель" скончались на месте происшествия, еще один участник аварии в тяжелом состоянии госпитализированговорится в сообщении
Полиция проводит проверку по факту аварии, работают экстренные службы. Движение в районе ДТП серьезно затруднено.