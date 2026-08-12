Семь автомобилей столкнулись на МКАД

На МКАД произошло ДТП с участием семи автомобилей Семь автомобилей столкнулись на МКАД

Москва12 авг Вести.На МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Уточняется, что столкновение машин случилось в районе съезда номер 10.

На внутренней стороне МКАД произошло ДТП с участием семи автомобилей. На месте работают оперативные службы города написано в канале ведомства

В настоящее время ведется выяснение обстоятельств произошедшего. Уточняется информация и о пострадавших.

В связи с аварией затруднено движение автотранспорта на 1 км. Из пяти полос оно ведется только по двум.