Москва21 апр Вести.Нет необходимости ужесточать наказание пьяным автомобилистам. Об этом ИС "Вести" заявил автоэксперт, член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто.

Автоэксперт прокомментировал смертельное ДТП, которое произошло 20 апреля на улице Садово-Черногрязской в Москве, напротив дома 13.

Авария, которая произошла на Садовом кольце, безусловно, ужасна. Ужасно, что женщина, именно женщина позволила себе сесть пьяной за руль. Но я не вижу необходимости ужесточать наказания. Они у нас достаточно жесткие, даже по сравнению с тем, что принято в других европейских странах сказал Моржаретто

Водитель Mercedes (женщина 1996 г.р.) на высокой скорости столкнулась с электровелосипедом, автомобилем такси, местом производства ремонтных работ и еще с несколькими транспортными средствами. В результате аварии водитель электровелосипеда скончался на месте, женщина-пассажир Mitsubishi умерла в больнице, еще двое человек пострадали.