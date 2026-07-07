Минимум сто человек застрелили в США за время празднования Дня независимости

Празднование 250-й годовщины независимости США обернулось сотней застреленных Минимум сто человек застрелили в США за время празднования Дня независимости

Москва7 июл Вести.Сто человек погибли и еще 340 пострадали от огнестрельных ранений за три дня празднования Дня независимости США в минувшие выходные.

Об этом сообщает неправительственная организация Gun Violence Archive, которая каталогизирует зафиксированные инциденты с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах.

По ее данным, в выходные на 4 июля случилось почти рекордное число случаев массовой стрельбы – 20, что не случалось с рекордного 2021 года.

Общее число получивших ранения или погибших в результате стрельбы за выходные – 100 убитых, 340 пострадавших говорится в сообщении некоммерческой организации в соцсети Х

Как отмечается, данные носят предварительный характер и могут быть обновлены позднее.

Ранее журналист ИС "Вести" Валентин Богданов сообщал, что 90% мероприятий, которые должны были быть проведены в честь 250-летия США, власти отменили.