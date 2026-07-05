NYP: 8 человек пострадали при стрельбе в Бруклине в День независимости

Восемь человек пострадали при стрельбе в Нью-Йорке NYP: 8 человек пострадали при стрельбе в Бруклине в День независимости

Москва5 июл Вести.В Бруклине (административный район Нью-Йорка) в результате стрельбы ранения получили восемь человек, в том числе дети. Инцидент произошел 4 июля на праздновании Дня независимости США. Об этом пишет газета New York Post.

По данным издания, среди раненых — четыре ребенка в возрасте от 6 до 14 лет, а также взрослые в возрасте 21–37 лет. Стрельба началась, когда они наблюдали за салютом в честь Дня независимости США.

Состояние семи человек оценивается как стабильное, 21-летней женщины — как критическое.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Накануне агентство Reuters сообщило, что в десятках американских городов перенесли или отменили мероприятия ко Дню независимости из-за аномальной жары.