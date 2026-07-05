NYP: на Бруклинском мосту во время салюта в День независимости вспыхнуло пламя

В День независимости США на Бруклинском мосту вспыхнул пожар NYP: на Бруклинском мосту во время салюта в День независимости вспыхнуло пламя

Москва5 июл Вести.Пламя вспыхнуло на Бруклинском мосту в Нью-Йорке во время запуска фейерверков в честь Дня независимости США, пишет газета The New York Post (NYP).

Пока неясно, какой ущерб нанесен мосту, но через минуту пламя потухло, отмечает NYP.

Все началось с небольшого пожара. Появилось слишком много черного дыма приводит NYP слова очевидца

Агентство Associated Press (AP) написало, что гостей мероприятий в честь Дня независимости США эвакуируют из центра Вашингтона из-за надвигающегося шторма.