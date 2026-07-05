Москва5 июлВести.Пламя вспыхнуло на Бруклинском мосту в Нью-Йорке во время запуска фейерверков в честь Дня независимости США, пишет газета The New York Post (NYP).
Пока неясно, какой ущерб нанесен мосту, но через минуту пламя потухло, отмечает NYP.
Все началось с небольшого пожара. Появилось слишком много черного дымаприводит NYP слова очевидца
Агентство Associated Press (AP) написало, что гостей мероприятий в честь Дня независимости США эвакуируют из центра Вашингтона из-за надвигающегося шторма.