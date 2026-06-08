NBC: в США грузовик с фейерверками вспыхнул прямо на шоссе

В США грузовик с фейерверками загорелся и устроил салют прямо на трассе NBC: в США грузовик с фейерверками вспыхнул прямо на шоссе

Москва8 июн Вести.Грузовик с фейерверками вспыхнул на автомобильной трассе в американском штате Теннесси, передает NBC News.

Телеканал показал кадры, снятые свидетелями инцидента, случившегося на шоссе в окрестностях города Чаттануги. На них видно, как сотрудники полиции и пожарные перекрыли движение по автомагистрали в обе стороны, а из грузовика вырываются фейерверки.

Что именно вызвало пожар – пока не установлено. Пострадавших нет. Позднее местные пожарные сообщили, что дорогу снова открыли для движения после окончания уборки.

Телеканал отмечает, что пункт назначения столь внушительной партии пиротехники остается неизвестным. Законы Теннесси разрешают использование бытовых фейерверков, однако для любых публичных запусков требуется специальное разрешение.

Ранее на острове Мальта прогремел сильный взрыв на заводе по производству пиротехники Lourdes Fireworks Factory.