Американские пожарные приехали разбираться с утечкой острого соуса в Огайо

Пожарные приехали "тушить" острый соус в американском штате Огайо Американские пожарные приехали разбираться с утечкой острого соуса в Огайо

Москва3 июл Вести.Пожарные в американском штате Огайо прибыли к месту утечки неизвестного вещества на дороге. Веществом оказался острый соус, сообщает телеканал ABC News.

Местная пожарная служба направила 30 июня своих сотрудников к месту происшествия после получения сведений об утечке "неизвестной субстанции" из грузовика, ехавшего по федеральной автодороге.

Когда прицеп машины начал течь, водитель съехал с дороги на ближайшую стоянку. Прибывшие на стоянку пожарные готовились столкнуться с опасными материалами.

Оказалось, что загадочная жидкость - это 40 тыс. фунтов (18 тонн – прим. ред.) острого соуса Frank's RedHot, вытекшего из прицепа отмечает ABC News

После этого пожарные занялись предотвращением растекания соуса, поскольку появились опасения, что он может попасть в местные водоемы и нанести ущерб окружающей среде.

На прошлой неделе в штате Техас в аварию попал грузовик, перевозивший ульи с миллионами пчел. После этого местных жителей попросили не выходить из зданий, так как в районе оказалось слишком большое количество насекомых.