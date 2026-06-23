Москва23 июнВести.Грузовик, перевозивший ульи с миллионами пчел, попал в аварию в округе Ориндж в штате Техас (США). Об этом сообщила служба экстренной помощи Orange County ESD в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
В сообщении сказано, что перевернулся 18-колесный грузовик. Местных жителей попросили не выходить из зданий, так как в районе оказалось большое количество пчел.
Всем, кто живет в районе 1130/Colony Dr., просьба оставаться в помещенияхсказано в сообщении
В агентстве Associated Press уточнили, что грузовик перевозил около 400 ульев. По мнению одного из пчеловодов, выжить сможет только примерно четверть ульев, причем все зависит, в частности, от того, смогли ли пережить аварию пчелиные матки.
По последней информации экстренных служб, ульи перевозят на местную медовую ферму.