"Пчелиный апокалипсис" возник в США из-за ДТП с грузовиком, полным сотен ульев Грузовик с миллионами пчел перевернулся в США, пчеловоды выражают опасения

Москва23 июн Вести.Грузовик, перевозивший ульи с миллионами пчел, попал в аварию в округе Ориндж в штате Техас (США). Об этом сообщила служба экстренной помощи Orange County ESD в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В сообщении сказано, что перевернулся 18-колесный грузовик. Местных жителей попросили не выходить из зданий, так как в районе оказалось большое количество пчел.

Всем, кто живет в районе 1130/Colony Dr., просьба оставаться в помещениях сказано в сообщении

В агентстве Associated Press уточнили, что грузовик перевозил около 400 ульев. По мнению одного из пчеловодов, выжить сможет только примерно четверть ульев, причем все зависит, в частности, от того, смогли ли пережить аварию пчелиные матки.

В Техасе перевернулся грузовик с миллионами пчел Фото: Queen Bee Supply LLC / Соцсети

По последней информации экстренных служб, ульи перевозят на местную медовую ферму.