Дорожная полиция Калифорнии перекрыла шоссе после столкновения бензовоза с фурой

Взрыв бензовоза в ДТП парализовал движение на шоссе в Калифорнии Дорожная полиция Калифорнии перекрыла шоссе после столкновения бензовоза с фурой

Москва9 авг Вести.Полиция штата Калифорния (США) временно закрыла участок шоссе после аварии, в которой столкнулись бензовоз и грузовой автомобиль.

Дорожный патруль Калифорнии проводит расследование ДТП с незначительными травмами на южной стороне шоссе SR-99 возле Второй улицы. Произошло столкновение бензовоза и грузовика с прицепом отмечает полиция в соцсети X

Движение в южном направлении перекрыто в районе развязки с соседней трассой. Водителям советуют избегать этого участка и использовать другие маршруты.

На кадрах с места происшествия, которые разместили пользователи соцсетей, видны охваченный огнем бензовоз и многометровый столб пламени, поднимающийся над местом происшествия.

Между тем в Техасе (США) использовавшего автопилот водителя электромобиля Tesla обвинили в смертельном ДТП.