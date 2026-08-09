Москва9 авгВести.Полиция штата Калифорния (США) временно закрыла участок шоссе после аварии, в которой столкнулись бензовоз и грузовой автомобиль.
Дорожный патруль Калифорнии проводит расследование ДТП с незначительными травмами на южной стороне шоссе SR-99 возле Второй улицы. Произошло столкновение бензовоза и грузовика с прицепомотмечает полиция в соцсети X
Движение в южном направлении перекрыто в районе развязки с соседней трассой. Водителям советуют избегать этого участка и использовать другие маршруты.
На кадрах с места происшествия, которые разместили пользователи соцсетей, видны охваченный огнем бензовоз и многометровый столб пламени, поднимающийся над местом происшествия.
Между тем в Техасе (США) использовавшего автопилот водителя электромобиля Tesla обвинили в смертельном ДТП.